Gemeinschaft stärken: Gemeinsames Essen am Mittwoch in Leupoldsgrün

Um die medizinische Versorgung in der Region dauerhaft zu gewährleisten, erweitert der Landkreis Hof schon seit einiger Zeit die Klinik (…)

Abi-Start: Grüße vom Kultusminister

Für rund 35.000 Schüler in Bayern stehen heute die letzten Prüfungen ihrer Schullaufbahn an. Die Abiturienten in Bayern starten heute (…)