Gemeinsames Kochen und Essen: Integrationsprojekt im Landkreis Tirschenreuth

Gemeinsam Sport treiben oder Ausflüge unternehmen – in der Euroherz-Region gibt es schon viele Projekte, um geflüchtete Menschen in die Gesellschaft zu integrieren. Im Landkreis Tirschenreuth geht heute das Projekt „Ein Blick über den Tellerrand“ an den Start. Geflüchtete aus dem Landkreis treffen sich an zwei Terminen im Badehaus Maiersreuth. Dabei kochen und essen sie zusammen landestypische Gerichte. Unterstützung bekommen sie von einem Profikoch aus der Region. Das erste Treffen findet heute um 11 Uhr statt.