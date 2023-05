Gemeinsames Gewerbegebiet, ÖPNV und Co.: Selb und Asch streben weitere Projekte an

In etwa drei Wochen zelebrieren die Partnerstädte Selb und Asch die Bayerisch-Tschechischen Freundschaftswochen bis in den Sommer hinein. Bei Konzerten, Sport und Kultur sollen sich die Menschen im Grenzraum besser kennenlernen. Selb und Asch haben bereits 2014 mit einem strategischen Plan besiegelt, in welchem Bereichen sie mehr zusammenrücken wollen. Dazu gehören eben auch die Bayerisch-Tschechischen Freundschaftswochen oder die wiederbelebte Bahnlinie Selb-Asch. Im Stadtrat sind für die Zukunft jetzt zehn weitere Schwerpunkte gesetzt worden: Darunter ein gemeinsames Gewerbegebiet, eine verbesserte ÖPNV-Verbindung, eine Tourismuskarte sowie die Verbindung von Rad- und Wanderwegen.