Gemeinsame Urlaubs-Kampagne aller 16 Bundesländer: Frankenwald dabei

Die Corona-Pandemie hat der Tourismusbranche in den vergangenen Wochen viel abverlangt. Doch langsam öffnen Hotels und Restaurants wieder. Die Landesmarketing-Organisationen aller deutscher Bundesländer kooperieren erstmals, um Lust auf Urlaub im eigenen Land zu machen. Vor allem weil jetzt einfach nicht die Zeit sei mit einem anderen Bundesland um die Gäste zu konkurrieren, sagt Andreas Braun, Sprecher der Organisation. Neben den Königsschlössern in Bayern, findet sich dort auch der Frankenwald mit seinen Trekkingplätzen. Zum Beispiel die Trekkingplätze in Kobach, die „Rehwiese“ bei Geroldsgrün oder der „Döbraberg“ bei Schwarzenbach am Wald. Alle Ziele kann man auf der gemeinsamen Website sehen: www.entdecke-deutschland.de.