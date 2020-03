Gemeinsame Sitzung: Bayerisches und sächsisches Kabinett tagen in Hof

Heute sitzen hohe Persönlichkeiten im Hofer Rathaus: Das bayerische und das sächsische Kabinett tagen dort nämlich zusammen.

Thematisch soll es um die Zusammenarbeit bei Innovation und Forschung gehen und: wie man diese vertiefen kann. Außerdem stehen die Themen Infrastruktur und Extremismusbekämpfung auf dem Plan. Zu der Tagung kommen der bayerische Ministerpräsident Markus Söder sowie der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer. Vor der Sitzung tragen sich beide in das Gästebuch der Stadt Hof ein. Neben den beiden Ministerpräsidenten kommen auch verschiedene Ministerinnen und Minister – darunter zum Beispiel die bayerische Sozialministerin Carolina Trautner und Wissenschaftsminister Bernd Sibler. Söder bleibt nach dem Termin in der Region – er ist am Nachmittag bei einer Veranstaltung in Helmbrechts.