Gemeinsam Lösungen finden: Freistaat Bayern schaltet Best-Practice-Datenbank frei

Es gibt Orte in Bayern, die für einige Probleme schon Lösungen haben, die anderen noch fehlen. Da würde ein Austausch helfen. Der Freistaat Bayern hat deshalb die neue „Best-Practice-Datenbank“ freigeschaltet. In dieser Datenbank sind Vorzeigebeispiele gesammelt, die sich Interessierte kostenlos anschauen und sich Inspiration holen können. In der Startphase findet ihr 15 Heimatprojekte, die alle auf unterschiedliche Weise dazu beitragen, gleichwertige Lebensverhältnisse und Arbeitsbedingungen zu schaffen. Dazu gehören beispielsweise die Kulturstadt Bayern-Böhmen, unter deren Namen im Jahr 2021 Veranstaltungen in Wunsiedel stattgefunden haben oder das Beratungsbüro Oberfranken im bayerisch-tschechischen Grenzraum mit Sitz in Marktredwitz.

Die „Best-Practice-Datenbank“ ist abrufbar unter www.heimat.bayern/bestpractice.

Die „Best-Practice-Datenbank“ ist eine Umsetzungsmaßnahme des Bayerischen Finanz- und Heimatministeriums aus dem „Zukunftsdialog Heimat.Bayern“. Weitere Informationen zum Zukunftsdialog unter www.heimat.bayern/zukunftsdialog.