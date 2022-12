Gemeinsam für Europa: Jugendliche aus Bayern und Tschechien sollen sich austauschen

Wir leben hier in einer Grenzregion, sind aber doch eher selten im Austausch mit unseren tschechischen Nachbarn. Bayerns Familienministerin Ulrike Scharf will das ändern. Sie will vor allem die Jugendlichen aus Bayern und Tschechien zum Austausch bringen. Das soll mithilfe des digitalen Projekts „Jugend gemeinsam für Europa“ passieren. Junge Menschen können dabei ihre Vorstellungen für ein gemeinsames Europa einbringen. Bei einer Online-Umfrage könnt ihr noch bis zum 15. Februar eure Prioritäten für ein stärkeres und nachhaltigeres Europa setzen.