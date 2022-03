Gemeinsam für den Frieden: Benefizkonzert im Vogtland

Gemeinsam mit dem Theater Hof veranstalten die Hofer Symphoniker am Abend ein Friedenskonzert in der Hofer Freiheitshalle. Damit will die Stadt ein Zeichen für den Frieden und gegen den Krieg in der Ukraine setzen. Auch das Vogtland setzt am Abend ein musikalisches Friedenszeichen. Die Chursächsische Veranstaltungs GmbH führt den Doppelabend des Musiktheaters „Inselzauber“ im König Albert Theater Bad Elster als Benefizveranstaltungen durch. Weil alle Beteiligten des Abends auf ihre Honorare verzichten, fließen die gesamten Einnahmen der Eintrittsgelder an vogtländische Ukraine-Hilfsprojekte. Der Förderverein der Chursächsischen Philharmonie spendet zusätzlich einen Betrag.