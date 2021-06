Gemeinsam Filme schauen: Vorverkauf für Euroherz-Autokino startet

Vor ein paar Jahren hätten nur die wenigsten gedacht, dass das Autokino eine Wiederauferstehung erlebt. In Corona-Zeiten ist das eine kreative Möglichkeit, ein sicheres Open-Air-Filmerlebnis zu ermöglichen. Deshalb kommen wir auch heuer wieder mit dem Euroherz-Autokino zum Autohof Thiersheim. Vom 28. Juni bis zum 4. Juli zeigen wir eine Woche lang eure Lieblingsfilme, über die ihr abgestimmt habt. Mit dabei sind Klassiker wie „Der König der Löwen“ oder „Dirty Dancing“, aber auch neuere Filme wie „A star is born“ mit Lady Gaga und Bradley Cooper in den Hauptrollen oder das Drama „Gott, du kannst ein Arsch sein“ aus dem vergangenen Jahr mit Til Schweiger.

Tickets fürs Autokino bekommt ihr schon jetzt im Autohof Thiersheim. Am Sonntag gehen dann weitere Vorverkaufsstellen an den Start. Eine Übersicht findet ihr hier.