Gemeinderatssitzung in Berg: Rekordhaushalt & steuerliche Entlastungen für Hauseigentümer

Der Gemeinderat in Berg hat in seiner jüngsten Sitzung den Haushalt für dieses Jahr beschlossen. Mit einem Volumen von 9,3 Millionen Euro handelt es sich um eine Rekordsumme für die Gemeinde. Das teilt Bürgermeisterin Patricia Rubner auf Anfrage mit. Zu den großen Projekten gehören die Dorferneuerungen in Bruck, Hadermannsgrün und Gottsmannsgrün. Die Gemeinde Berg will zudem den Eingangsbereich der Turnhalle sowie die Duschen und Sanitäranlagen in der Turnhalle und in der Grundschule sanieren. Die Freiwillige Feuerwehr im Berger Winkel erhält 80.000 Euro für den laufenden Unterhalt. Auch dabei handelt es sich um eine Rekordsumme. Die Hauseigentümer im Ortskern profitieren künftig von steuerlichen Vorteilen bei Baumaßnahmen. Der Gemeinderat hat den Ortskern nämlich als Sanierungsgebiet ausgewiesen.