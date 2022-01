Gemeinderatssitzung in Berg: Neuer Dritter Bürgermeister und Neubau der KiTa Berg

Die Gemeinde Berg im Landkreis Hof hat einen neuen 3. Bürgermeister. Das hat der Gemeinderat beschlossen. Mit 9 von 15 Stimmen übernimmt Moritz von Künsberg von der CSU den Posten.

Der Gemeinderat plant außerdem ein Notstromaggregat anzuschaffen. Im Falle eines längeren Stromausfalles könnten so das Mehrzweckgebäude und die Stützpunktfeuerwehr mit Strom versorgt werden. Es sollen 20.000 Euro dafür in den diesjährigen Haushalt aufgenommen werden.

Auch der Ersatzneubau der KiTa Berg war Thema in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Der bauliche Zustand der bestehenden Kita sei desolat und sie biete zu wenig Platz, teilt Bürgermeisterin Patricia Rubner mit. Der deswegen geplante Neubau sollte eigentlich auf dem Gelände der bisherigen Einrichtung entstehen. Die Kirchengemeinde, der das Grundstück gehört, will das aber nicht verkaufen. Der Gemeinderat hat sich außerdem gegen einen Erbbaurechtvertrag ausgesprochen. Damit braucht es einen neuen Standort. Die Gemeinde plant den Neubau jetzt auf dem Schulgelände in Berg. Sie sucht jetzt Träger für den Bau und den Betrieb. Eine Kostenschätzung gebe es dafür noch nicht. Allerdings teilt die Bürgermeisterin mit, die Umsetzung müsse so schnell wie möglich passieren, um wieder bessere Bedingungen für die Kinder zu schaffen.