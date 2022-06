Gemeinderat in Weißdorf: Eröffnung des Dorfladen-Containers naht

In vielen ländlichen Gebieten mangelt es an der Nahversorgung, es gibt einfach kaum Einkaufsmöglichkeiten. Einige Gemeinden versuchen gegenzusteuern. In Zell gibt es seit einigen Wochen beispielsweise den digitalen Dorfladen „Waldsteinlädla“. In der Gemeinde Weißdorf im Landkreis Hof soll wohl noch in diesem Monat das „Weißdorflädla“ eröffnen. Das hat uns Bürgermeister Heiko Hain auf Nachfrage bestätigt. Der Container und die Automaten würden zwar schon stehen, allerdings hapere es derzeit noch an Lieferschwierigkeiten. Der Bürgermeister hofft aber, dass die Automaten noch in der kommenden Woche bestückt werden können. Dann soll schon bald ein Soft-Opening folgen, bevor der Dorfladen Ende des Monats hoffentlich dauerhaft öffnen kann. In seiner jüngsten Sitzung hat der Weißdorfer Gemeinderat außerdem beschlossen, sich für eine Förderung für E-Bike-Ladestationen zu bewerben. Sie könnten dann an fünf Standorten stehen, zum Beispiel am Rathaus oder an der Turnhalle.