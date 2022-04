Gemeinderat in Berg: Sommerkonzert statt Wiesenfest

Nachdem sie zwei Jahre lang wegen Corona ausfallen musste, kann die Festsaison in diesem Sommer wieder richtig losgehen. Ein paar Absagen hat es in der Region zwar schon gegeben, aber die meisten Städte und Gemeinden wollen ihr Heimat- und Wiesenfest dieses Jahr wieder feiern. Der Gemeinderat in Berg hat sich stattdessen auf ein Sommerkonzert am 2. Juli geeinigt. Die Band Aischzeit wird am Festplatz auftreten. Obwohl es kein klassisches Fest gibt, wird trotzdem wieder das traditionelle Wiesenfestbier eingebraut. Der Gemeinderat habe sich, laut Bürgermeisterin Patricia Rubner, dazu entschieden, weil die Rechtslage wegen Corona immer noch zu unsicher sei.

(Symbolbild)