Gemeinderat Fichtelberg beschließt Bauleitplan für die Bleaml-Alm

Wie schaut es in Zukunft auf der Bleaml-Alm im Fichtelgebirge aus? Schon seit einigen Jahren gibt es ja Pläne, das Gelände in Fichtelberg durch einen Neubau aufzuwerten. Jetzt hat der Gemeinderat dafür einen Bauleitplan beschlossen. An der Bleaml-Alm soll ein neues Multifunktionsgelände entstehen. Bauen will es der „Zweckverband zur Förderung des Fremdenverkehrs und des Wintersports im Fichtelgebirge“. Dort soll künftig auch das Tourismusbüro Fichtelberg untergebracht sein. Aber auch WC-Anlagen und Umkleideräume für Wanderer und Gäste sind geplant, sowie eine Garage für einen Pistenbully. Das hat der erste Bürgermeister der Gemeinde Fichtelberg, Sebastian Voit, nun bestätigt. Die Kosten für den Neubau liegen bei rund drei Millionen Euro. Geplant ist auch, den nahe gelegenen Parkplatz am Meilerplatz umzubauen. Dieser soll künftig Platz für 160 Autos und acht Wohnmobile bieten können.