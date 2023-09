In einigen Ortsteilen der Gemeinde Regnitzlosau habt ihr aktuell kein Wasser. Grund ist ein Wasserrohrbruch an der Hauptleitung in Osseck am Wald. Das teilt die Gemeinde aktuell mit. Die Verantwortlichen arbeiten mit Hochdruck daran, den Schaden zu beheben, heißt es. Betroffen sind folgende Ortsteile:

– Osseck am Wald

– Klötzlamühle

– Vierschau

– Weinzlitz

– Draisendorf

– Kühschwitz

– Neukühschwitz