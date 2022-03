Gemeinde muss Schulden aufnehmen: Haushalt in Leupoldsgrün verabschiedet

Heute sollte eigentlich die Vollsperrung der Ortsdurchfahrt in Leupoldsgrün beginnen. Bis September sollen dort umfangreiche Arbeiten stattfinden. Die Sperrung beginnt aber erst nächste Woche, teilt die Gemeinde mit. Der Umbau der Ortsdurchfahrt gehört zusammen mit dem Kindergarten-Anbau zu den großen Projekten für die Gemeinde Leupoldsgrün in diesem Jahr. Der Gemeinderat hat in der jüngsten Sitzung auch den Haushalt beschlossen, mit einer Gegenstimme. Der Haushalt beträgt gut fünfeinhalb Millionen Euro. Der voraussichtliche Schuldenstand der Gemeinde liegt bei knapp 800.000 Euro, teilt die Gemeinde auf Anfrage mit. Dadurch muss die Gemeinde einen neuen Kredit aufnehmen.

In den nächsten Jahren ist geplant, den Haushalt deutlich zu senken. Dann soll er zwischen 3 und 4 Millionen Euro betragen.