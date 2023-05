Gemeinde Bischofsgrün stellt Planungen für Freibad-Sanierung ein

Die Gemeinde Bischofsgrün hat die Planungen zur Sanierung ihres Freibades eingestellt. Das Freibad ist schon seit 2019 geschlossen – es ist dringend sanierungsbedürftig und der Gemeinde fehlt das Geld für eine Renovierung. Rund 4,6 Millionen Euro wären dafür nötig. Die gute Nachricht: Der Bund ist bereit, 3,5 Millionen Euro bereitzustellen. Die restliche Million müsste die Gemeinde bezahlen.

Willi Zapf von der Kur und Tourist Info in Bischofsgrün sagt, es kommt jetzt ganz darauf an, ob die Förderung nochmal verlängert werden kann. Skeptisch ist Zapf, ob sich privat Investoren finden lassen, die den Betrieb in den nächsten Jahren sicherstellen. Die Initiative der Bürger in Bischofsgrün begrüßt Zapf.

Viele Bürger in Bischofsgrün setzen sich für den Erhalt des Freibades ein. Sie möchten dafür zum Beispiel einen Förderverein gründen. Eine andere Möglichkeit wäre, ein alternatives Sanierungskonzept zu entwickeln, das für die Gemeinde deutlich günstiger wäre.