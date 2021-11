Gemeinde Berg: Tablets für die Grundschule

In der Gemeinde Berg sollen die Grundschüler bald Tablets bekommen.

Der Gemeinderat hat die Anschaffung von zehn Geräten für die Grundschule Berg beschlossen. Ein Tablet kostet etwa 460 Euro. Bürgermeisterin Patricia Rubner teilt mit, fünf Geräte seien bereits vorhanden und auch der Förderverein schaffe eines an. Damit gebe es dann insgesamt 16 Tablets für die 30 Schüler der dritten und vierten Klasse. Die Gemeinde will die Geräte Anfang nächsten Jahres anschaffen.