Gemeinde Berg: So steht es um den Kita-Neubau

Die Gemeinde Berg braucht eine neue Kita. Die alte sei in desolatem baulichen Zustand und bietet zudem zu wenig Platz für die Kinder. Daher plant die Gemeinde einen Ersatzneubau. Und das schnellstmöglich, wenn es nach Bürgermeisterin Patricia Rubner geht. Eine Kostenschätzung gibt es noch nicht. Die zentrale Frage derzeit ist: Wo soll die Kita entstehen?

Bisher war geplant, den Neubau auf dem Gelände der jetzigen Einrichtung zu bauen. Das Grundstück gehöre aber der Kirchengemeinde und die wolle es nicht an die Gemeinde verkaufen, teilt Bürgermeisterin Rubner auf Anfrage mit. Ein Neubau dort wäre als nur mit einem Erbbaurechtvertrag möglich gewesen. Dieses Vorgehen hat der Gemeinderat aber in der jüngsten Sitzung mehrheitlich abgelehnt. Damit braucht es jetzt einen neuen Standort. Die neue Kita soll auf dem Schulgelände in Berg entstehen. Jetzt ist die Gemeinde auf der Suche nach einem Träger für den Bau und den Betrieb der Kita.