Geldtransporter in Berlin überfallen – mehrere Verletzte

In Berlin ist am Mittwochvormittag ein Geldtransporter in der Innenstadt überfallen worden. «Mehrere Personen sollen leicht verletzt worden sein», teilte die Polizei auf Twitter mit.

Vermutlich seien vier Menschen verletzt worden, sagte eine Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Die Täter sind auf der Flucht.

Der Überfall soll sich gegen 11.15 Uhr gegenüber einer Filiale der Postbank in der Uhlandstraße im Bezirk Wilmersdorf im West-Teil der Stadt ereignet haben. Weitere Angaben lagen zunächst nicht vor. Die «Bild»-Zeitung berichtete von Schüssen am Tatort.