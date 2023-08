Geldstrafe für einen Freund bezahlt: 49-Jähriger muss doch nicht ins Gefängnis

Wer hat so gute Freunde, dass er sich mal eben 2.000 Euro ausleihen kann? Ein 49-jähriger Mann aus Ulm ist in der glücklichen Lage. Bei einer Kontrolle am Bahnhof in Marktredwitz haben Polizisten gestern festgestellt, dass der Mann wegen Fahren ohne Führerschein noch eine Geldstrafe über 2036 Euro offen hat und jetzt per Haftbefehl gesucht wird. Der Freund aus Nordrhein-Westfalen hat die Geldstrafe bei sich zuhause auf einer Polizeiwache beglichen – so ist dem 49-Jährigen in Marktredwitz die Ersatzhaftstrafe erspart geblieben.