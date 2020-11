Geldbeutel, ich hör dich knapsen: Viele Menschen in der Region haben Schulden

In den vergangenen Monaten sind auch aus der Hofer Innenstadt einige Geschäfte verschwunden – Corona hat für viele das Geld knapper werden lassen. Für jeden siebten Hofer ist an Shoppen aber ohnehin kaum zu denken. Sie stecken tief in Schulden.

Damit ist die Stadt Hof erneut unter den 30 Kommunen mit der höchsten Verschuldungsquote in Deutschland. Im Vergleich zum Vorjahr hat die sich auch nochmal deutlich verschlechtert. Nämlich um mehr als einen halben Prozentpunkt. Das ergibt der Schuldenatlas 2020 des Unternehmens Creditreform. Geringfügig besser ist es im Vogtland, dort ist jeder Zehnte verschuldet – die Quote ist dort jedoch trotz Corona leicht gefallen. In den Landkreisen Hof und Wunsiedel hat etwa jeder Elfte Schulden. Der Landkreis Tirschenreuth hat die beste Quote in der Region mit knapp unter 6% Verschuldung in der Bevölkerung.