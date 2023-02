Geldautomatensprengungen auch in der Euroherz-Region: Polizei und Justiz verkünden neun Festnahmen

Sie sollen mindestens 50 Geldautomaten gesprengt haben, auch in Oberfranken. Das bayerische Landeskriminalamt meldet nun einen Durchbruch. Neun mutmaßliche Täter wurden in den Niederlanden festgenommen. Bei den Ermittlungen haben vor allem Beamte aus Bayern, Baden-Württemberg und den Niederlanden zusammengearbeitet. Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann spricht von einem herausragenden Ermittlungserfolg:

Die Täter sollen mit Festsprengstoffen Geldtresore geknackt haben. Dabei ist auch enormer Schaden an Gebäuden entstanden, teilweise gab es auch Verletzte. In Oberfranken war die Tätergruppe unter anderem im Landkreis Bamberg aktiv. Hier haben sie Geldautomaten in Schlüsselfeld, Kemmern und Zapfendorf gesprengt. Laut dem Landeskriminalamt sollen die Täter auch für Sprengungen in Regnitzlosau, Lichtenberg und Wiesau verantwortlich sein.