Geldautomatensprenger-Bande ausgehoben: Täter waren auch in Oberfranken aktiv

Der Staatsanwaltschaft Bamberg ist es zusammen mit den Landeskriminalämtern Bayern und Baden-Württemberg gelungen, eine Geldautomatensprenger-Bande hochzunehmen. Die Ermittler wollen am Vormittag Einzelheiten bekanntgeben. Der Bande sollen mehr als 50 Straftaten in Deutschland zugerechnet werden können. Wie es vom LKA in München hieß, gingen auf ihr Konto auch mehrere gesprengte Geldautomaten in Oberfranken – im Sommer und Herbst letzten Jahres hauptsächlich im Raum Forchheim, Lichtenfels und Hof.