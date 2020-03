Geldautomaten-Sprenger von Röslau: Zwei Angeklagte geben Tat zu

Die Bank im selben Haus zu haben ist praktisch, wenn man mal schnell Geld braucht. Wenn der Automat in die Luft fliegt, muss das für einen ganz schönen Schreck sorgen. So ist es einem Ehepaar voriges Jahr in Röslau gegangen. Die drei mutmaßlichen Täter müssen sich seit gestern vor dem Landgericht Hof unter anderem wegen schweren Bandendiebstahls verantworten. Zwei der Niederländer haben zum Prozessauftakt ein Geständnis abgelegt, allerdings wollen sie das nicht als Bande gemacht haben. Die Staatsanwaltschaft ordnet sie einer zu, die schon mehrere Geldautomaten in Deutschland gesprengt hat. In Röslau haben sie keine Beute gemacht, weil die Polizei sie überrascht hat und nach einer Verfolgungsjagd festnehmen konnte. Heute sollen in dem Prozess weitere Zeugen aussagen.