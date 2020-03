Geldautomaten-Sprenger von Röslau: Prozess beginnt heute in Hof

Ein lauter Knall reist ein Ehepaar mitten in der Nacht aus dem Schlaf. Der Geldautomat der benachbarten Bankfiliale ist in die Luft geflogen. Ab heute müssen sich die mutmaßlichen Täter vor dem Landgericht Hof verantworten.

Die drei Männer zwischen 22 und 30 Jahren sind unter anderem angeklagt wegen schweren Bandendiebstahls. Sie sollen im August des vergangenen Jahres den Geldautomaten in der Bankfiliale in Röslau gesprengt haben. Dabei haben sie aber keine Beute gemacht, weil sie eine Polizeistreife gestört hat. Kurz darauf konnte sie die Polizei auch schon festnehmen. Einer der drei soll sich eine wilde Verfolgungsjagd mit ihr geliefert haben. Alle drei Männer sollen Mitglieder einer größeren Bande aus den Niederlanden sein. Sie soll viele Geldautomaten in ganz Deutschland gesprengt haben.