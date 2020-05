Geldautomaten-Sprenger von Issigau weiter auf der Flucht: Kripo sucht Zeugen

Viele lassen es am Feiertag gerne etwas ruhiger angehen. Für einige Einwohner von Issigau hat der 1. Mai aber mit einem lauten Knall begonnen. Unbekannte haben am frühen Freitagmorgen einen Geldautomaten im Rathaus gesprengt. Dann verwüsteten sie den Raum, indem sie mit einem Feuerlöscher herumsprühten, und flüchteten mit einem dunklen Audi. Eine Fahndung war erfolglos. Laut Polizei nahmen die Täter kein Geld mit, hinterließen aber einen Sachschaden von 40.000 Euro. Die Kripo Hof sucht jetzt nach Zeugen und bittet alle, die etwas in Issigau gesehen oder den dunklen Audi entdeckt haben, sich zu melden.

Wer hat am frühen Freitagmorgen Wahrnehmungen in Issigau, in der Straße „Dorfplatz“, oder der Umgebung gemacht?

Wem ist der dunkle Audi A6 Kombi mit ausländischen Kennzeichen im Bereich Issigau aufgefallen?

Wer kann sonst Angaben machen, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten?

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kripo Hof unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 in Verbindung zu setzen.