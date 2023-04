Unbekannte haben am frühen Mittwochmorgen in Großostheim (Landkreis Aschaffenburg) einen frei stehenden Geldautomaten gesprengt. Die Täter flüchteten danach in einem dunklen Auto in Richtung der nahe gelegenen Autobahn 3, wie das Bayerische Landeskriminalamt (BLKA) mitteilte.

Zum entstandenen Schaden und ob Geld erbeutet wurde, konnte eine Sprecherin am Morgen zunächst keine Angaben machen. Das BLKA hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen.