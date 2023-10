Unbekannte haben im Landkreis Miltenberg einen Geldautomaten gesprengt. Der Vorfall ereignete sich am Mittwochmorgen gegen 5.00 Uhr in Laudenbach, wie die Polizei mitteilte. Wie genau der Automat zerstört wurde – mit Gas oder Sprengstoff – war zunächst unklar. Verletzt wurde dabei niemand. Im laufenden Jahr ist es laut Landeskriminalamt der 16. Fall eines gesprengten Geldautomaten in Bayern. Das ist gut ein Drittel weniger als zum gleichen Zeitpunkt vor einem Jahr.