Geldautomat in Töpen gesprengt: Kriminalpolizei sucht Zeugen

Immer wieder werden Geldautomaten gesprengt. Dieses Mal hatten es Unbekannte in der Nacht auf einen Geldautomaten in Töpen im Landkreis Hof abgesehen. Ein Passant hörte gegen 0.40 Uhr einen lauten Knall aus Richtung der VR-Bank in der Schleizer Straße. Er setzte sofort den Notruf ab. Die Polizeistreifen haben am Tatort einen verwüsteten Bankeingang und den total zerstörten Geldautomaten vorgefunden. Die Täter waren aber bereits verschwunden. Die Polizei setzte zahlreiche Streifen und einen Hubschrauber zur Fahndung ein. Kriminalbeamte sicherten zeitgleich Spuren und Videomaterial. Diese ergaben auch eine ungefähre Beschreibung der beiden Männer. Details findet ihr auf euroherz.de. Die Täter sind mit einem Auto in Richtung Joditz geflüchtet. Die Kriminalpolizei mit Zentralaufgaben bittet Zeugen, sich zu melden. (Tel.-Nr. 0921/506-0) Den Sachschaden schätzt die Polizei auf einen sechsstelligen Betrag.

Nach einer ersten Sichtung handelten in der Bankfiliale zwei Personen:

Täter 1:

• Männlich, sportliche Figur

• Maskiert mit schwarzer Stoffgesichtsmaske

• Bekleidet mit grauem Kapuzenpulli, schwarzer Hose und hellen Schuhen

Täter 2:

• Männlich, sportliche Figur

• Ebenfalls maskiert

• Bekleidet mit schwarzem Kapuzenpulli, schwarzer Jogginghose und dunklen Schuhen

Ebenfalls werden Besitzer von landwirtschaftlichen Anwesen oder Scheunen in einem Umkreis von 20 Kilometern um den Tatort gebeten, eventuell stattgefundene und auffällige Veränderungen an ihren Schuppen mitzuteilen, etwa Aufbruch- oder Reifenspuren.