Zeugen gesucht: Unbekannte sprengen Geldautomat in Tauperlitz

Durch einen lauten Knall sind Anwohner in Tauperlitz heute morgen aufgewacht. Unbekannte haben einen Geldautomaten gesprengt. Gegen 3 h 25 haben die Anwohner des Lindenwegs den Knall bemerkt und anschließend gesehen, wie mindestens zwei Täter mit einem schwarzen Kombi in Richtung Kautendorf geflohen sind. Obwohl die Polizei unter anderem mit einem Hubschrauber nach den Tätern gefahndet hat, blieb die Suche bisher erfolglos. Die Täter haben einen niedrigen sechsstelligen Geldbetrag erbeutet. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen, die heute Nacht etwas in Tauperlitz beobachtet haben. Die Kripo Hof nimmt Hinweise entgegen.

(Symbolbild)