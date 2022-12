Geldautomat in Schwaben gesprengt

Unbekannte haben einen Geldautomaten in Schwaben gesprengt. Die Fahndung nach den Tätern war den Angaben eines Polizeisprechers vom Freitag zufolge bislang nicht erfolgreich: «Es gibt noch keine Tatverdächtigen.» Der Automat war in der Nacht zum Freitag in einer Filiale der Raiffeisenbank in Dietmannsried (Landkreis Oberallgäu) mit Sprengstoff gesprengt worden, wie das Landeskriminalamt mitteilte. Anschließend seien die Täter in einem Auto in Richtung der Autobahn 7 geflüchtet.

Nach Angaben eines Polizeisprechers ist der Innenraum des Gebäudes stark beschädigt. Die Höhe des Schadens sowie die Beutehöhe waren zunächst unbekannt. Verletzt wurde niemand. Das Landeskriminalamt bittet um Zeugenhinweise.