Geldautomat in Plauen gesprengt: Zeugenaufruf der Polizei

Die VR Bank Bayreuth-Hof hat angekündigt, im kommenden Jahr Geldautomaten in Stadt und Landkreis Hof abzubauen. Das liegt aber nicht nur daran, dass weniger Kunden die Filialen vor Ort nutzen. Auch das Risiko, dass Kriminelle die Geldautomaten sprengen, nennt die VR Bank in einer Mitteilung.

In den vergangenen Monaten ist das immer wieder in der Region passiert. In der Nacht hat es einen Geldautomaten in Plauen getroffen. Gegen 2 Uhr 30 haben die Täter einen Automaten in der Anton-Kraus-Straße gesprengt. Christina Friedrich von der Polizeidirektion Zwickau:

Die Spurensicherung vor Ort läuft noch. Bisher ist nicht geklärt, wieviel Geld die Täter aus dem Automaten erbeutet haben.