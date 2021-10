Geldautomat gesprengt: Täter fliehen mit großer Beute

Schlüsselfeld (dpa/lby) – Unbekannte Täter haben einen Geldautomaten im Landkreis Bamberg gesprengt. Ein lauter Knall habe am frühen Montagmorgen Anwohner in der Ortsmitte von Schlüsselfeld aus dem Schlaf gerissen, teilte die Polizei mit. Nach bisherigen Erkenntnissen leiteten drei vermummte, dunkel gekleidete Männer Gas in den Geldautomaten ein und zündeten anschließend das Gas-Luft-Gemisch. Wie ein Polizeisprecher sagte, erbeuteten die Täter zwischen 50.000 und 100.000 Euro. Anschließend flüchteten sie mit einem Auto. Eine Fahndung blieb zunächst erfolglos. Die Kripo Bamberg sucht nach Zeugen.

