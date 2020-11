Döhlau (dpa/lby) – Unbekannte haben in Döhlau (Landkreis Hof) einen Geldautomaten gesprengt und etwa 25 000 Euro erbeutet. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hörten Anwohner in der Nacht einen lauten Knall aus der Bankfiliale und konnten die Täter dabei beobachten, wie sie mit einem Auto flüchteten. Trotz einer groß angelegten Suchaktion – unter anderem mithilfe eines Hubschraubers – konnten die Täter zunächst nicht gefunden werden.