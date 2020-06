Geldautomat aufgeflext: Täter erbeuten mehrere Tausend Euro

Mistelgau (dpa/lby) – Vermutlich mit einem Trennschleifer haben Unbekannte in Oberfranken einen Geldautomaten gewaltsam aufgeschnitten. Die Beute betrage mehrere Tausend Euro, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Tat hatte sich kurz nach Mitternacht in einer Bankfiliale in Mistelgau (Landkreis Bayreuth) ereignet. Den Angestellten fiel der beschädigte Geldautomat im Vorraum am Morgen auf. Die Kriminalpolizei Bayreuth nahm die Ermittlungen auf. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10 000 Euro.

In derselben Nacht haben vermummte Personen mit einem Gasgemisch zwei Geldautomaten einer Bankfiliale in Ebensfeld (Landkreis Lichtenfels) in die Luft gesprengt. Die Höhe des erbeuteten Bargeldes stand zunächst noch nicht fest. Wegen der unterschiedlichen Vorgehensweise vermuten die Beamten keinen Zusammenhang mit der Tat in Mistelgau. Die zuständigen Inspektionen würden bei den Ermittlungen aber eng zusammenarbeiten.