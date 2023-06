Geld für Smartphone & Laptop: Frau aus Selbitz fällt auf Betrug herein

Die Geschichte, die Betrüger erzählen, sind mittlerweile unterschiedlich. Das Ziel aber das gleiche: An Geld kommen. In Selbitz ist eine 68-Jährige gestern einer Betrugsmasche zum Opfer gefallen. Per WhatsApp hat sie eine Nachricht von ihrem angeblichen Sohn bekommen. Sein Telefon sei kaputt, und er musste sich deshalb ein neues Smartphone und einen neuen Laptop kaufen. Weil er in finanziellen Schwierigkeiten steckt, müsse die Mutter aushelfen. Gesagt, getan. Die 68-Jährige hat einen nicht unerheblichen vierstelligen Geldbetrag überwiesen, heißt es im Polizeibericht. Nachdem die Frau ihren Sohn kontaktiert hat, ist der Schwindel aufgeflogen. Die Polizei warnt deshalb nochmal eindringlich, nicht auf solche Nachrichten zu reagieren.