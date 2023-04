Geld als Motiv: Jugendlicher soll Floristin deswegen getötet haben

Offiziell gibt es noch keine näheren Informationen der Polizei über den Ermittlungsstand zum Tötungsdelikt in einem Lichtenfelser Blumenladen im März. BR24 will jedoch erfahren haben, dass es sich wohl um einen Raubüberfall gehandelt hat.

Seit mehr als drei Wochen ermittelt eine inzwischen 40-köpfige Sonderkommission der Kripo Coburg. Seit Freitag vor einer Woche sitzt ein 17-jähriger Lichtenfelser Gymnasiast unter dringendem Tatverdacht in Untersuchungshaft. Auf ihn sind die Ermittler nach Informationen von BR24 anhand von DNA-Spuren am Tatort, Material aus einer Überwachungskamera und Zeugenaussagen gekommen. Das Motiv soll Geld gewesen sein. Der Gymnasiast habe gegen 18 Uhr den Laden betreten, Bargeld gefordert und die Verkäuferin getötet. Er war vorvergangenen Freitag direkt nach Schulende am Lichtenfelser Gymnasium festgenommen worden.