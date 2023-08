Gelbe Tonne kommt: Auslieferung ab Oktober

Wer in Stadt- und Landkreis Hof eine Hausmülltonne besitzt, wird künftig noch ein weiteres Behältnis vor die Haustüre gestellt bekommen. Bereits im Oktober wird der Dienstleister „Remondis“ damit beginnen, knapp 48.000 Gelbe Tonnen an alle Haushalte und Gewerbetreibende auszuliefern. Sie ersetzen ab Januar 2024 die Container für Leichtverpackungen an den Wertstoffinseln. Die Aufstellung und Nutzung der Tonnen ist kostenlos -und die Leerungen werden 14-tägig erfolgen.

Herbert Pachsteffl vom AZV Hof:

Die Wertstoffhöfe werden im Gegenzug nur noch für größere Mengen an Leichtstoffen zur Verfügung stehen. Die gelben Tonnen haben für Privat- und Gewerbehaushalte ein Fassungsvermögen von 240 Litern. Für Großwohnanlagen sind auch Behälter mit einem Volumen von 1.100 Litern verfügbar.