Gelbe Tonne im Hofer Land: Auslieferung beginnt am Montag

In Zukunft müsst ihr in Stadt und Landkreis Hof euren Plastikmüll nicht mehr zu Wertstoffinseln bringen – die Gelbe Tonne kommt. Die Auslieferung der Tonnen startet in der kommenden Woche. Das teilt der Abfallzweckverband Hof mit. Zuerst sind die Orte Stammbach, Zell im Fichtelgebirge, Sparneck, Münchberg und Weißdorf dran. In den nächsten sechs Wochen folgt dann der Rest des Landkreises. Die Stadt Hof ist als letztes an der Reihe. Herbert Pachsteffl vom AZV Hof zum Hintergrund der Gelben Tonne:

Geleert wird die Gelbe Tonne aber erst ab dem 01. Januar, so der AZV.

Die Verteilung der Gelben Tonnen in den einzelnen Orten ist wie folgt geplant: