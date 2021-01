Geladener Revolver dabei: Selber Zollbeamte stoppen Auto bei Hof

Die meisten Menschen haben im Auto ihre Fahrzeugpapiere, vielleicht eine Sonnenbrille oder auch mal Müll liegen. Einen geladenen Revolver kennen wir allerdings eher aus Hollywood-Filmen.

Selber Zollbeamte haben aber genau so einen bei einer Verkehrskontrolle gefunden. An einer Autobahnrastanlage nahe Hof haben sie ein Fahrzeug mit zwei Insassen kontrolliert. Die beiden wirkten laut Bericht sichtlich nervös und wurden positiv auf Amphetamin getestet. Drogen und Waffen wollten die beiden angeblich nicht dabeihaben – der genaue Blick ins Fahrzeug hat den Beamten aber etwas anderes offenbart: Ein bisschen Crystal und den geladenen Revolver in einer Tasche. Damit nicht genug, hatte der Fahrer auch keinen gültigen Führerschein vorzuweisen. Die beiden müssen jetzt mit Strafen rechnen.