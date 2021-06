Geisterzug in der Oberpfalz: Verfahren abgeschlossen

Ein Zug rast im Sommer 2019 mit hoher Geschwindigkeit durch die Oberpfalz ohne zu bremsen. Nur mit Glück passiert kein Unfall. Wie die Frankenpost berichtet, ist das Verfahren jetzt abgeschlossen. Die Staatsanwaltschaft Hof hatte beim Amtsgericht Wunsiedel einen Strafbefehl für den damaligen Lokführer beantragt. Demnach muss er 3750 Euro zahlen. Sein Arbeitgeber hatte ihn und seinen Kollegen nach dem Vorfall entlassen.

In Schirnding hat der Lokführer ein zweites Triebfahrzeug vorgespannt, dabei aber nicht gekuppelt. Dadurch konnten die Waggons nicht mehr bremsen und sind am Zielbahnhof in Wiesau vorbeigerauscht. Die Dienststellenleiter konnten ein Unglück verhindern, indem sie alle Haltesignale auf Grün stellten und die Strecke sperrten. Der Güterzug kam schließlich im Landkreis Schwandorf zum Stehen.