Geisterfahrerin ist 25 Kilometer auf Autobahn unterwegs

Gundelsheim (dpa/lby) – Eine Geisterfahrerin ist auf der A 73 in Oberfranken rund 25 Kilometer unterwegs gewesen. Die 61-Jährige sei am Sonntag in der Früh vom Parkplatz Zückshuter Forst in die falsche Richtung auf die Autobahn gefahren, teilte die Polizei am Montag mit. Über das Bamberger Kreuz fuhr sie als Falschfahrerin – bis sie eine Streife in Forchheim-Nord anhalten und von der Autobahn leiten konnte.

Weil wenig Verkehr war, sei es zu keinem Unfall gekommen, so die Polizei. Mehrere Autofahrer seien jedoch gefährdet worden. Gegen die Frau wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Warum sie falsch fuhr, war nicht klar.

© dpa-infocom, dpa:220207-99-13068/2