Geisterfahrerin auf der B15: Polizei bittet um Hinweise

Die Hofer Polizei sucht nach einer Geisterfahrerin, die am Samstagnachmittag die B15 bei Moschendorf unsicher gemacht hat.

Sie war dort in falscher Richtung unterwegs. Ein Fahrer war von Hof Richtung Rehau gefahren, als sie ihm entgegenkam. Er konnte noch rechtzeitig von der linken auf die rechte Spur wechseln und so einem Zusammenstoß entgehen. Die Polizei hatte die B15 Richtung Rehau kurzzeitig gesperrt – die Geisterfahrerin haben die Beamten aber nicht mehr erwischt. Daher bittet die Hofer Polizei um Hinweise. Die Fahrerin war mit einem Ford Ka mit Leipziger Kennzeichen unterwegs.