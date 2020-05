Geisterfahrer auf der A93: Zeugen gesucht

Sie sind der Albtraum eines jeden Autofahrers: Geisterfahrer. Gestern morgen sorgte ein solcher Falschfahrer auf der A93 zwischen Rehau Nord und Hof Ost für Schweißperlen. Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten einen hellen Pkw, der in diesem Streckenabschnitt die Autobahn in Richtung Regensburg auf der falschen Seite befahren haben soll. Die Polizisten konnten den vermeintlichen Geisterfahrer jedoch nicht mehr antreffen, so dass für Autofahrer auf der A93 schnell Entwarnung gegeben werden konnte. Nun sucht die Verkehrspolizei in Hof Zeugen, die den hellen Pkw, kurz vor 6 Uhr morgens auf der A93 fahrend gesehen haben. Hinweise werden unter der Hofern Telefonnummer 704 803 entgegengenommen.