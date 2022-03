Geisterfahrer auf der A9: Betrunken an der Landesgrenze gestoppt

So kurz vor der Grenze ins Ausland und trotzdem von der Polizei geschnappt: Kurz hinter dem Autobahndreieck Bayerisches Vogtland hat (…)

Schwerer Unfall auf der A9: Hochschwangere Mutter & Kind verletzt

Alkohol am Steuer dürfte die Ursache für einen schweren Unfall am Abend (SO) auf der A9 bei Münchberg gewesen sein: Eine Autofahrerin (…)