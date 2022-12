Geiger freut sich auf Große Olympiaschanze

Die Skispringer um den deutschen Tournee-Hoffnungsträger Karl Geiger treten an Silvester traditionell bei der Qualifikation in (…)

Der deutsche Skispringer Justin Lisso fällt für das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen aus. Der 23-Jährige (…)

Skispringer Geiger: Tournee mit «eigenen Regeln»

Karl Geiger geht nach seinem guten Start in die Vierschanzentournee vor heimischer Kulisse in Oberstdorf etwas entspannter in die (…)