Geht das Zukunftszentrum nach Plauen und Leipzig? Jury entscheidet bis Ende des Jahres

Die Werbetrommel haben sie schon kräftig gerührt – nun liegt es nicht mehr allein in den Händen von Plauen und Leipzig, wohin das „Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation“ geht. Eine Jury schaut sich bis Ende des Jahres die Bewerbungen von insgesamt sieben Städten an, bereist sie und trifft dann ihre Entscheidung. Da in Plauen und Leipzig die Friedliche Revolution begonnen hat, sind die beiden Städte perfekt für das Zukunftszentrum, so die vogtländische CDU-Bundestagsabgeordnete Yvonne Magwas:

Am Abend haben Plauen und Leipzig in Berlin ihre Bewerbung präsentiert und sich über Ideen und Perspektiven für das Zukunftszentrum ausgetauscht.