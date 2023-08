Geher Linke bei WM-Auftakt Fünfter mit deutschem Rekord

Geher Christopher Linke hat bei der ersten Entscheidung der Leichtathletik-WM einen deutschen Rekord bejubelt.

Der Potsdamer blieb am Heldenplatz in Budapest nach 20 Kilometern in 1:18:12 Stunden 30 Sekunden unter seiner bisherigen Bestzeit und wurde damit Fünfter. «Ich denke, das ist ein guter Auftakt für das deutsche Team», sagte Linke, der neben Sprinterin Gina Lückenkämpfer in der Kapitänsrolle agiert.

«Es war mein großes Ziel, mit einer guten Leistung dem Team zu zeigen, auch wenn die Vorbereitung, die Ausfälle oder was auch immer beeinträchtigt haben, man soll an sich glauben. Man soll für sich kämpfen – und wenn man für sich kämpft, kämpft man auch fürs Team», sagte Routinier Linke. «Ich hoffe, dass sich viele Athleten daran ein Beispiel nehmen.»

Spanier holt WM-Titel

Der Titel ging in der Weltjahresbestzeit von 1:17:32 Stunden an den zweimaligen Europameister Álvaro Martín aus Spanien. Er siegte vor dem Schweden Perseus Karlström und dem Brasilianer Caio Bonfim. Außer Linke unterboten fünf weitere Athleten den jeweiligen Landesrekord. «Ich glaube, das dürfte eines der schnellsten Rennen der Geschichte sein», sagte der 34-Jährige bei seiner siebten WM.

Bislang hatte sich Linke den deutschen Rekord von 1:18:42 Stunden mit Andreas Erm geteilt. Dieser war im Jahr 2000 so schnell gewesen, Linke im Jahr 2019. «Jetzt sage ich mir so ein bisschen, 1:18:12 und keine Medaille bei der Weltmeisterschaft», sagte Linke. «Aber ich kann zufrieden sein.»

Im Wettbewerb über 20 Kilometer, der wegen eines Unwetters mit zwei Stunden Verspätung begann, hatte Linke eine Top-8-Platzierung angestrebt und erfüllte die eigene Erwartung überzeugend. Noch stärker ist der Potsdamer am Donnerstag über 35 Kilometer als EM-Zweiter einzuschätzen. «Ich werde schauen, wie ich mich erhole», sagte Linke. «Ich glaube, dass über die 35 ein zweiter deutscher Rekord fallen wird.»

Zunächst ist an diesem Sonntag die Leipzigerin Saskia Feige über 20 Kilometer an der Reihe. Über diese Distanz hatte sie bei der EM in München Bronze gewonnen.