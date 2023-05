Geheimdienste in Oberfranken: Vortrag im BLSV Sportcamp Bischofsgrün

Im Fichtelgebirge dreht sich in diesem Jahr vieles um die bayerisch-tschechischen Beziehungen. In Selb finden zum Beispiel die Freundschaftswochen statt. Die Luisenburg-Festspiele in Wunsiedel bringen dieses Thema als Musical auf die Felsenbühne, im Regionalstück KALTE FREIHEIT. Darauf aufbauend gibt es außerdem ein besonderes Themenjahr. Matthias Fischer, Marketingleiter der Luisenburg-Festspiele:

Am Abend findet dazu ein Vortrag im BLSV Sportcamp Nordbayern in Bischofsgrün statt. Ein Historiker informiert über Geheimdienste in Oberfranken nach dem zweiten Weltkrieg. Los geht’s um 19 Uhr.